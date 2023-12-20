Дюков — о первой части сезона в РПЛ: «Радует, что есть интрига и восстанавливается посещаемость»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поделился впечатлениями от первой части сезона РПЛ.

«Турнирная таблица достаточно компактная. Это говорит о том, что в турнире много интриг. Наверное, это интересно для болельщиков. Радует, что восстанавливается посещаемость. Мы видим высокий интерес к футболу. Для болельщиков, судя по рейтингам, наш футбол интереснее еврокубков. Видим, что много молодых футболистов выходит на поле», — сказал Дюков.

После 18 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице, набрав 38 очков. На втором месте «Зенит» (36 очков), на третьем «Динамо» (32 очка).