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РПЛ

Сегодня, 18:33

Дюков — о первой части сезона в РПЛ: «Радует, что есть интрига и восстанавливается посещаемость»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поделился впечатлениями от первой части сезона РПЛ.

«Турнирная таблица достаточно компактная. Это говорит о том, что в турнире много интриг. Наверное, это интересно для болельщиков. Радует, что восстанавливается посещаемость. Мы видим высокий интерес к футболу. Для болельщиков, судя по рейтингам, наш футбол интереснее еврокубков. Видим, что много молодых футболистов выходит на поле», — сказал Дюков.

После 18 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице, набрав 38 очков. На втором месте «Зенит» (36 очков), на третьем «Динамо» (32 очка).

РПЛ
Александр Дюков
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