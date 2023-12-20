Сегодня, 18:33
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поделился впечатлениями от первой части сезона РПЛ.
«Турнирная таблица достаточно компактная. Это говорит о том, что в турнире много интриг. Наверное, это интересно для болельщиков. Радует, что восстанавливается посещаемость. Мы видим высокий интерес к футболу. Для болельщиков, судя по рейтингам, наш футбол интереснее еврокубков. Видим, что много молодых футболистов выходит на поле», — сказал Дюков.
После 18 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице, набрав 38 очков. На втором месте «Зенит» (36 очков), на третьем «Динамо» (32 очка).