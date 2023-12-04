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Сегодня, 09:30

Президент РПЛ Алаев сообщил, что отдельные матчи 18-го тура могут быть перенесены на весну

Микеле Антонов
Корреспондент
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Президент РПЛ Александр Алаев в комментарии для «СЭ» высказался о возможном переносе матчей 18-го тура чемпионата России-2023/24.

— Следующий тур — Калининград и Воронеж...

— И Москва, Краснодар, Сочи. Видите, какая погода. Не будем опять возвращаться: «весна-осень», «осень-весна». Надо исходить из того, что вот у нас сегодня идет чемпионат, и такие условия. Слава богу, что у нас есть возможность переносить отдельные матчи на весеннюю часть, если непригодные условия. Будем ориентироваться, исходя из конкретной ситуации на каждом стадионе. Если будут непригодные условия для игры в футбол, значит, у нас есть возможность перенести на резервные даты на весеннюю часть чемпионата.

Ранее известный комментатор Георгий Черданцев сообщил, что все игры 18-го тура РПЛ могут быть перенесены на весеннюю часть турнира.

18-й тур РПЛ начнется матчем «Локомотива» и «Урала» в пятницу, 8 декабря, а завершится встречей между «Балтикой и «Рубином» в воскресенье, 10 декабря.

Трактор убирает поле от&nbsp;снега, Федор Чалов в&nbsp;борьбе за&nbsp;мяч. Революционное предложение для РФС и РПЛ: давайте играть летом, а не зимой!

Футбол
РПЛ
Александр Алаев
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