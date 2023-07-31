Президент РПЛ поблагодарил ФИФА за помощь с регистрацией новичков «Ростова»

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал снятие запрета на регистрацию новичков с «Ростова».

«Наше общее дело — помогать клубам там, где это возможно. Главное, что футболисты вышли на поле. Благодарен коллегам из ФИФА — в субботний день они нашли время, вышли на работу, выполнили свои обещания», — сказал Алаев.

29 июля «Ростов» заявил 7 игроков для участия в чемпионате России. Все футболисты были подписаны в летнее трансферное окно, однако не могли быть заявлены ранее из-за долга перед «Норчепингом» за трансфер Понтуса Альмквиста, перешедшего в «Ростов» в 2020 году и приостановившего контракт с клубом весной 2022 года.

Все семь игроков попали в заявку «Ростова» на матч 2-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).