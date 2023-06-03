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Сегодня, 12:29

Президент «Торпедо» объяснил, почему от Клотета не следовало ожидать чудес

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент «Торпедо» Ярослав Савин объяснил, почему от нового главного тренера команды Жозепа Клотета не следовало ожидать чудес в виде спасения клуба от вылета из РПЛ.

«К сожалению, команда сменила много тренеров за сезон. Это повлияло на результаты, потому что у каждого специалиста были свои требования и желания. Поэтому в команде были частые перестановки. Только сейчас команда стала привыкать к новому специалисту, игроки начали понимать, что от них требуется. Это было видно по игре с «Оренбургом», но там вмешались чудеса арбитров. Клотет не спас команду? Любой результат — следствие действий, которые были сделаны раньше. Если весь сезон до его прихода в команде все было плохо, то странно ожидать, что в последних играх они начнут феерить. Чтобы достигнуть результата, необходимо делать свою работу хорошо на протяжении многих недель. Сейчас мы так и делаем, посмотрим, как все будет идти», — приводит слова Савина Sport24.

По итогам РПЛ-2022/23 «Торпедо» заняло последнее место в турнирной таблице и выбыло в Первую лигу.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-03-prezident-torpedo-yesli-ves-sezon-vse-bylo-plokho-to-stranno-ozhidat-chto-pri-klotete-komanda-nachnet-feyerit
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
Жозеп Клотет
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