Президент «Торпедо» объяснил, почему от Клотета не следовало ожидать чудес

Президент «Торпедо» Ярослав Савин объяснил, почему от нового главного тренера команды Жозепа Клотета не следовало ожидать чудес в виде спасения клуба от вылета из РПЛ.

«К сожалению, команда сменила много тренеров за сезон. Это повлияло на результаты, потому что у каждого специалиста были свои требования и желания. Поэтому в команде были частые перестановки. Только сейчас команда стала привыкать к новому специалисту, игроки начали понимать, что от них требуется. Это было видно по игре с «Оренбургом», но там вмешались чудеса арбитров. Клотет не спас команду? Любой результат — следствие действий, которые были сделаны раньше. Если весь сезон до его прихода в команде все было плохо, то странно ожидать, что в последних играх они начнут феерить. Чтобы достигнуть результата, необходимо делать свою работу хорошо на протяжении многих недель. Сейчас мы так и делаем, посмотрим, как все будет идти», — приводит слова Савина Sport24.

По итогам РПЛ-2022/23 «Торпедо» заняло последнее место в турнирной таблице и выбыло в Первую лигу.