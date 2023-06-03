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Сегодня, 12:26

Гранат считает, что у ЦСКА больше всех шансов стать вторыми

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-футболист сборной России Владимир Гранат сказал, кто займет второе место по итогам сезона.

«У ЦСКА шансов больше занять второе место. «Ростов» неубедительно проводит весну, а армейцы сейчас на ходу. Плюс, они играют дома, у них есть стимул победить. ЦСКА в более выгодной позиции, потому что все зависит от них, а «Спартак» должен ждать осечки. «Крылья Советов» очень мотивированы, довольно уверенно играют. Не думаю, что им хочется попасть в стыки», — приводит слова Граната «РБ Спорт».

На второе место претендуют сразу три команды — ЦСКА, «Спартак» и «Ростов». ЦСКА и «Ростов» сыграют между собой в последнем туре, а «Спартак» встретится с «Крыльями Советов» в Самаре.

Перед 30-м туром РПЛ ЦСКА идет на втором месте с 55 очками, «Спартак» располагается на 3-й строчке с 54 очками, а «Ростов» — четвертый с 53 очкам.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-granat-tsska-v-bolee-vy-godnoj-pozitsii-poe-tomu-u-armejtsev-bol-she-shansov-stat-vtory-mi/
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