КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:30

Президент «Торпедо» сравнил Талалаева и Клотета

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент московского «Торпедо» Ярослав Савин сравнил подход к работе бывшего и нынешнего главных тренеров автозаводцев — Андрея Талалаева и Жозепа Клотета.

«Команда у Талалаева, как говорил один его бывший футболист, живет в условиях стресса. Можно ли сказать такое про Клотета? Нет, это далеко от него. Жозеп другой. Андрей Викторович в плане подхода совсем на иных параллелях», — приводит слова Савина Sport24.

Талалаев работал с «Торпедо» с 13 октября прошлого года. Под его руководством команда провела 12 матчей, в которых потерпела 9 поражений.

6 мая «Торпедо» сыграет дома против грозненского «Ахмата» в матче 26-го тура российской премьер-лиги. Начало матча — в 16:30 мск.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-05-05-prezident-torpedo-sravnil-talalayeva-i-kloteta-andrey-viktorovich-v-plane-podkhoda-sovsem-na-drugikh-parallelyakh
Андрей Талалаев
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
Жозеп Клотет
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Карацев впервые в карьере вышел в полуфинал «мастерса»
Чемпионский салют, празднование до утра и трагедия в перестрелке: Неаполь встретил чемпионство
Песков не стал комментировать заявление Пригожина об Артемовске
Пользователи Twitter осудили Зеленского после международных поездок
Предстоящее лето в России может стать самым жарким за полтора века
В Кремле ответили на заявление Fortum против передачи акций Росимуществу
Популярное видео
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Сильянова рассказал о будущем игрока после завершения аренды в «Ростове»

Абаев: «Запирать футболистов на базе — полная ерунда»