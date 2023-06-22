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Сегодня, 11:10

Советник президента РФС Каменской о календаре: «С ним всегда есть определенные сложности»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Советник президента РФС Игорь Каменской прокомментировал утверждение календаря на следующий сезон в РПЛ и FONBET Кубке России.

— Будете сегодня рассматривать утверждение календаря на следующий сезон?

— Если это есть в повестке исполкома, почему тогда надо рассматривать это сегодня на конференции. Может быть все что угодно? Тогда не буду портить сюрприз.

— Очень много говорят, что с календарем каждый год затягивают. Как вы считаете?

— Все что происходит с календарем — это производные обстоятельства, в которых мы живем. С самого начала у руководства РФС была задача давать клубам максимальное возможное количество матчей в рамках тех или иных турниров. Поэтому такой новый формат клуба, который, по моему мнению, очень зашел и стал трендом этого года. Посмотрим, что происходит с Европой, Азией, смотрим, какие есть окна. Поэтому с календарем, на фоне всех существующих событий, всегда есть определенные сложности.

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