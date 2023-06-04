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Сегодня, 21:56

Промес объяснил, почему полузащитник «Челси» Зиеш приехал в Москву

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
Хаким Зиеш.
Фото Global Look Press
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Нападающий «Спартака» Квинси Промес объяснил, почему полузащитник «Челси» Хаким Зиеш приехал в Москву.

В воскресенье, 4 июня Зиеш вместе с Промесом посетил премию РПЛ по итогам сезона-2022/23.

— Хаким Зиеш — мой лучший друг, поэтому и приехал, — сказал Промес.

— Вы говорили с Зиешем о переходе в «Спартак»?

— Нет. Мы говорили о других вещах. Все-таки мы — лучшие друзья. Но он любит «Спартак».

Зиеш станет гостем матча медийной футбольной лиги между «Бей Беги» и «Народной командой».

Зиеш вместе с полузащитником «Спартака» Квинси Промесом будут наблюдать за встречей со скамейки «Бей Беги». Президентами этого клуба являются футболисты красно-белых Георгий Джикия и Александр Соболев. Матч пройдет в понедельник, 5 июня.

Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Хаким Зиеш
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