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Сегодня, 09:00

Промес рассчитывает сыграть против «Локомотива»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Полузащитник «Спартака» Квинси Промес заявил «СЭ», что надеется сыграть в дерби против «Локомотива» в 14-м туре РПЛ. Встреча пройдет на стадионе железнодорожников в Черкизове в воскресенье, 5 ноября.

— Чувствую себя хорошо. Надеюсь, смогу сыграть в дерби с «Локомотивом», — сказал Промес после матча с «Краснодаром».

Промес получил повреждение в матче 12-го тура РПЛ против «Пари НН», из-за чего был заменен в перерыве встречи. Футболист пропустил игры с «Факелом» (0:2) в Воронеже в рамках 13-го тура чемпионата и с «Краснодаром» (2:3) дома в шестом туре группового этапа Кубка России.

В текущем сезоне 31-летний Промес провел 16 матчей во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 6 голевых передач.

Квинси Промес
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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