Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:00

Газзаев: «Файзуллаев растет не по дням, а по часам!»

Газзаев оценил волевую победу ЦСКА над «Пари НН»
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Telegram Дзен

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» оценил волевую победу армейцев над «Пари НН» (3:2) в матче 14-го тура РПЛ.

— ЦСКА порадовал. Вытащил очень сложную игру против «Пари НН». В очередной раз хочется похвалить Сергея Юрана, который с таким довольно скромным составом и возможностями создает проблемы нашим ведущим командам. Однако армейцы проявили характер, не опустили рук. Явно выделялся Файзуллаев, отдавший две голевые передачи. Этот мальчик растет просто не по дням, а по часам. Если продолжит в том же духе, у него очень хорошие перспективы.

Потенциал Файзуллаева? Не хочется его сейчас перехваливать. Просто надо констатировать: у Аббоса светлая футбольная голова, быстрые ноги. Он мгновенно принимает решения, на скорости может отдать тонкую передачу. Это ценное качество. Но ему еще надо много работать, предъявлять к себе требования, работать над функциональной готовностью.

Чувствуется, что в ЦСКА сейчас правильный микроклимат внутри коллектива. Игроки выходят на каждый матч с очень верным настроем, быстро схватывают тренерские идеи.

Несмотря на короткую скамейку, кадровые проблемы, травмы, недостаточное количество трансферов, ЦСКА изыскивает внутренние ресурсы и набирает очки. Владимир Федотов не жалуется на обстоятельства, а постоянно находится в поиске, ищет оптимальные решения в сложившейся ситуации. Промежуточное третье место на данном этапе — весьма достойный результат. Но, чтобы штурмовать вершину, надо, безусловно, усиливаться зимой. Без трансферов очень сложно пройти столь длинную дистанцию. Должна быть конкуренция в каждой линии! — сказал Газзаев «СЭ».

Радость игроков &laquo;Краснодара&raquo;. «Краснодар» не слабее «Зенита» по составу. Если победит в Питере, станет чемпионом". Интервью Газзаева

ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев
Валерий Газзаев
0
Читайте также
Мама 12-летней фигуристки пожаловалась на издевательства над дочерью. Тренеры безмолвствуют
Олимпийская чемпионка Роднина отреагировала на «дело Валиевой» неожиданными словами
Совфед одобрил поправки в закон о выборах президента России
В Луганске погиб депутат Народного совета ЛНР Михаил Филипоненко
Песков сообщил об ответных мерах на передачу активов РФ Украине
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Материалы сюжета: РПЛ, 14-й тур: «Локомотив» — «Спартак», «Краснодар» — «Крылья Советов» и другие матчи
Газзаев: «Тюкавин должен забивать по 20 мячей за сезон»
Газзаев — о «Динамо» в матче с «Сочи»: «Если ставишь задачу попасть только в пятерку...»
Газзаев — об игре Дзюбы: «Малоподвижен, но оказывается в нужном месте»
Газзаев — о Соболеве в запасе на игру с «Локо»: «Фишка Абаксаля — эксперименты»
ЭСК РФС рассмотрит четыре эпизода матча «Сочи» — «Динамо»
ЦСКА обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Пари НН»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Газзаев — об игре Дзюбы: «Малоподвижен, но оказывается в нужном месте»

Газзаев: «У «Зенита» — Вендел, Клаудиньо, Барриос, у «Краснодара» — Кордоба, Сперцян, Кривцов»