Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев объяснил «СЭ», почему игрокам «Динамо» не хватает победного менталитета. В 14-м туре РПЛ команда Марцела Лички упустила победу над «Сочи», ведя в два мяча.

— «Динамо» упустило победу над «Сочи», ведя в счете в два мяча. К сожалению, это происходит уже не в первый раз. Вспомните, матч с «Крыльями». Надеюсь, это все-таки отдельные неудачи, а не тенденция.

Хотя становится тревожно. Ведь бело-голубые в этих встречах потеряли четыре очка. Их может не хватить на финише. Конечно, команду, которая идет на последнем месте, необходимо обыгрывать. Парадокс. Победить «Зенит» и не выиграть у «Сочи»...

Потенциал у «Динамо» виден, состав крепкий, способный решать серьезные задачи. Но вот с психологией у игроков, видимо, не все в порядке. Не прослеживается менталитета победителей. И тут надо обратиться к началу сезона. Меня уже тогда удивило, что перед Личкой поставили задачу попасть в пятерку. Он сам это озвучил на пресс-конференции. Извините, но нужно быть максималистами. Тем более у «Динамо» есть возможности для того, чтобы замахнуться на совсем другой результат: состав, бюджет.

Когда в подсознании игроков сидит мысль, что им необязательно в этом сезоне стать чемпионами, это, конечно, влияет на результаты. А когда ты обозначаешь цель взять золото, то и с футболистов уже совершенно другой спрос. А так...

Даже теряя очки против «Сочи», «Динамо» все равно попадет в пятерку. Миссия, как говорится, выполнима. Она не сложная. Однако большая команда должна замахиваться на большее. Мы же видели в этом сезоне, когда тот же «Краснодар» вытаскивал сложные матчи, ЦСКА в этом туре перевернул ход встречи с нижегородцами, «Зенит» дожал «Балтику». Вот это хорошие примеры для подражания. А когда ты говоришь о попадании в пятерку, уже стелешь себе соломку, — сказал Газзаев «СЭ».