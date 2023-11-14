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Сегодня, 14:38

Агент Дзюбы назвал вбросом информацию о драке нападающего с Пиняевым

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Агент Леонид Гольдман, представляющий интересы Артема Дзюбы в комментарии «СЭ» отреагировал на информацию о потасовке между нападающим и полузащитником «Локомотива» Сергеем Пиняевым.

«Мне о таком неизвестно. Уверен, что это вброс», — сказал Гольдман «СЭ».

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что между Дзюбой и Пиняевым произошла потасовка в раздевалке команды после матча 14-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком» (1:1).

Как утверждал источник, во время игры оба футболиста раскритиковали друг друга за действия на поле, а затем конфликт перенесся в раздевалку.

Артем Дзюба
Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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