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Газзаев — об игре Дзюбы: «Малоподвижен, но оказывается в нужном месте»

Газзаев оценил игру Дзюбы в матче со «Спартаком»
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» оценил игру форварда «Локомотива» Артема Дзюбы в матче со «Спартаком» (1:1).

— Дзюба забил, отдал пас Миранчуку, на котором сфолил Хлусевич. Он по-прежнему знает, в какой момент в каком месте оказаться. Этого у него не отнимешь. Но годы тоже берут свое. Все-таки Дзюба уже малоподвижен, хотя, конечно, голевое чутье никуда не делось. Считаю, сейчас можно говорить о дзюбозависимости «Локомотива». Альтернативы ему на острие атаки нет, — сказал Газзаев «СЭ».

Радость игроков &laquo;Краснодара&raquo;. «Краснодар» не слабее «Зенита» по составу. Если победит в Питере, станет чемпионом". Интервью Газзаева

Артем Дзюба
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Валерий Газзаев
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