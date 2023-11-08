Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» оценил игру форварда «Локомотива» Артема Дзюбы в матче со «Спартаком» (1:1).

— Дзюба забил, отдал пас Миранчуку, на котором сфолил Хлусевич. Он по-прежнему знает, в какой момент в каком месте оказаться. Этого у него не отнимешь. Но годы тоже берут свое. Все-таки Дзюба уже малоподвижен, хотя, конечно, голевое чутье никуда не делось. Считаю, сейчас можно говорить о дзюбозависимости «Локомотива». Альтернативы ему на острие атаки нет, — сказал Газзаев «СЭ».