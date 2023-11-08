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Сегодня, 15:45

Газзаев: «Тюкавин должен забивать по 20 мячей за сезон»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» отметил, что не нужно хвалить нападающего «Динамо» Константина Тюкавина за голы в последних двух турах.

— Радует, что Тюкавин оживает, начинает забивать. У него сильные качества форварда, голевое чутье на высоком уровне. Потенциал у парня большой. Поэтому его рано хвалить за два гола в двух турах. С его-то данными Тюкавин должен забивать в РПЛ по 20 голов за сезон. Не меньше! Он сам должен поставить себе такую планку, — сказал Газзаев «СЭ».

Радость игроков &laquo;Краснодара&raquo;. «Краснодар» не слабее «Зенита» по составу. Если победит в Питере, станет чемпионом". Интервью Газзаева
ФК Динамо (Москва)
Валерий Газзаев
Константин Тюкавин
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