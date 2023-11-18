Радич: «Гонка между «Зенитом» и «Краснодаром» будет до конца чемпионата»

Бывший вратарь «Ростова» Деян Радич прокомментировал лидерство «Краснодара» по итогам первого круга РПЛ. По его мнению, чемпионская гонка между «быками» и «Зенитом» будет продолжаться до конца турнира.

«В «Краснодаре» появился хороший парень — Ивич. Я с ним играл. Он очень трудолюбивый, умный. Может строить игру и убеждать футболистов в том, что они способны бороться за самые высокие места. Да, им тяжело. «Зенит» выигрывает чемпионат уже пять лет подряд. Но они показали, что готовы конкурировать. И их место сейчас закономерно. Когда Владимир приходил, я понимал, что «Краснодар» будет бороться за высокие места. Сербам не нужно особо много времени для адаптации в России. «Зенит» сейчас особенно мотивирован. К победам привыкаешь. И уже тяжело находиться ниже. Мы видим, что сначала отрыв был восемь очков, теперь два. «Зенит» прибавляет. Гонка будет до конца чемпионата», — приводит «РБ Спорт» слова Радича.

После 15 туров «Краснодар» лидирует в чемпионате России с 32 очками. Расположившийся на втором месте «Зенит» отстает от «быков» на 2 очка.