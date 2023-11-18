Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:22

Радич: «Гонка между «Зенитом» и «Краснодаром» будет до конца чемпионата»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший вратарь «Ростова» Деян Радич прокомментировал лидерство «Краснодара» по итогам первого круга РПЛ. По его мнению, чемпионская гонка между «быками» и «Зенитом» будет продолжаться до конца турнира.

«В «Краснодаре» появился хороший парень — Ивич. Я с ним играл. Он очень трудолюбивый, умный. Может строить игру и убеждать футболистов в том, что они способны бороться за самые высокие места. Да, им тяжело. «Зенит» выигрывает чемпионат уже пять лет подряд. Но они показали, что готовы конкурировать. И их место сейчас закономерно. Когда Владимир приходил, я понимал, что «Краснодар» будет бороться за высокие места. Сербам не нужно особо много времени для адаптации в России. «Зенит» сейчас особенно мотивирован. К победам привыкаешь. И уже тяжело находиться ниже. Мы видим, что сначала отрыв был восемь очков, теперь два. «Зенит» прибавляет. Гонка будет до конца чемпионата», — приводит «РБ Спорт» слова Радича.

После 15 туров «Краснодар» лидирует в чемпионате России с 32 очками. Расположившийся на втором месте «Зенит» отстает от «быков» на 2 очка.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/deyan-radich-gonka-mezhdu-zenitom-i-krasnodarom-budet-do-kontsa-chempionata/
Деян Радич
Футбол
ФК Зенит
ФК Краснодар
2
0
Читайте также
«Здесь было за что играть». Медведев уступил Алькарасу победу в группе и матч с Джоковичем
Тайсон Фьюри — Александр Усик: основная информация о бое за звание абсолютного чемпиона мира
В Москве после драки на стройке в отдел полиции было доставлено 139 человек
Орбан сравнил ситуацию с венгерским языком в Закарпатье при СССР и Украине
Зеленский допустил отступление ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Материалы сюжета: РПЛ, 16-й тур: ЦСКА — «Динамо», «Зенит» — «Сочи» и другие матчи
Родригао заявил, что не представляет себя в форме «Спартака»
Личка: «Вижу запал в глазах Смолова, он может играть на хорошем уровне еще 3-4 года»
Масалитин заявил, что ЦСКА не умеет работать с молодежью
Булыкин считает, что Чалов и Тюкавин не смогут догнать Кассьерру в гонке бомбардиров
Бушманов: «Краснодар» — единственный реальный конкурент «Зениту» в этом сезоне»
Канчельскис: «Я рекомендовал Файзуллаева «Локомотиву». Они его профукали, но это уже их проблемы»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Родригао заявил, что не представляет себя в форме «Спартака»