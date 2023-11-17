Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

17 ноября, 23:51

Родригао заявил, что не представляет себя в форме «Спартака»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Защитник «Зенита» Родригао рассказал, является ли «Спартак» самым принципиальным соперником для команды.

«Наверное, да, учитывая то, что происходило в последние годы. Но сейчас мы смотрим на «Краснодар», который впереди. О «Спартаке» говорить нет смысла в данный момент», — приводит Sport24 слова Родригао.

Также футболист ответил на вопрос, может ли он в будущем перейти в «Спартак».

«Не могу себе такого представить. Я думаю только о «Зените», — добавил защитник.

Родригао в июле 2022 года перешел из «Сочи» в «Зенит». Всего 28-летний футболист провел 34 матча за клуб из Санкт-Петербурга, в которых отметился 1 голом. Вместе с сине-бело-голубыми бразилец стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

Источник: https://sport24.ru/football/news-596837-rodrigao-ne-mogu-predstavit-chto-kogda-nibud-budu-igrat-v-spartake
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
2
0
Читайте также
Биография Владимира Минеева: российский боец ММА снимался в кино и поехал на СВО
Международная федерация хоккея с мячом отменила чемпионат мира 2024 года
В Москве после драки на стройке в отдел полиции было доставлено 139 человек
Орбан сравнил ситуацию с венгерским языком в Закарпатье при СССР и Украине
Зеленский допустил отступление ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Материалы сюжета: РПЛ, 16-й тур: ЦСКА — «Динамо», «Зенит» — «Сочи» и другие матчи
Личка: «Вижу запал в глазах Смолова, он может играть на хорошем уровне еще 3-4 года»
Масалитин заявил, что ЦСКА не умеет работать с молодежью
Булыкин считает, что Чалов и Тюкавин не смогут догнать Кассьерру в гонке бомбардиров
Бушманов: «Краснодар» — единственный реальный конкурент «Зениту» в этом сезоне»
Канчельскис: «Я рекомендовал Файзуллаева «Локомотиву». Они его профукали, но это уже их проблемы»
Барбоза считает, что Йович не поможет «Локомотиву» бороться за чемпионство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Личка: «Вижу запал в глазах Смолова, он может играть на хорошем уровне еще 3-4 года»