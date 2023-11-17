Родригао заявил, что не представляет себя в форме «Спартака»

Защитник «Зенита» Родригао рассказал, является ли «Спартак» самым принципиальным соперником для команды.

«Наверное, да, учитывая то, что происходило в последние годы. Но сейчас мы смотрим на «Краснодар», который впереди. О «Спартаке» говорить нет смысла в данный момент», — приводит Sport24 слова Родригао.

Также футболист ответил на вопрос, может ли он в будущем перейти в «Спартак».

«Не могу себе такого представить. Я думаю только о «Зените», — добавил защитник.

Родригао в июле 2022 года перешел из «Сочи» в «Зенит». Всего 28-летний футболист провел 34 матча за клуб из Санкт-Петербурга, в которых отметился 1 голом. Вместе с сине-бело-голубыми бразилец стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.