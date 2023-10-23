Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

23 октября, 18:30

Радимов — о ситуации с Соболевым: «Я на стороне Абаскаля»

Александр Кружков
Обозреватель
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Экс-капитан «Зенита» Владислав Радимов в интервью «СЭ» высказал мнение о ситуации в «Спартаке» и победе красно-белых над «Пари НН» (2:0) в 12-м туре РПЛ.

— «Спартак» в матче с «Нижним» мне очень понравился, особенно в первом тайме. Команда сразу стала прессинговать. Я смотрел и думал, почему же она раньше так не играла? Зачем весь сезон начинала матчи крайне осторожно? Хотя в распоряжении Абаскаля великолепная обойма, позволяющая действовать с позиции силы.

— Едва в Тушине завершился первый тайм, вы написали в Telegram: «Абаскаль правильно усадил Соболева на лавку — стало веселее, интереснее». А может, дело в том, что в центре вышли Литвинов с Пруцевым плюс на левой бровке появился Зиньковский?

— Это тоже повлияло. Тут вопрос в чем? Если Соболев в хорошей форме, он, конечно, игрок основы. Но сейчас абсолютно не готов физически. Что и показал второй тайм, когда форвард вышел вместо получившего травму Промеса. И у команды уже не было прежней мобильности. А когда все спартаковцы активно прессингуют, любому сопернику невероятно тяжело. Вот такого футбола и ждут от Абаскаля. С первых минут, в каждом матче!

— Эх, ваши бы слова да испанцу в уши.

— Думаю, теперь он и сам убедился, что мобильные Литвинов и Пруцев в середине поля смотрятся гораздо лучше, чем Мартинс и Зобнин. Если же оценивать Джикию и Бабича, то на данный момент сравнение не в пользу нашего защитника.

— Сегодня и Дуарте выглядит посильнее?

— Да, он в отличных кондициях, здорово читает игру. А Бабич — цепкий, надежный, хорош на «втором этаже». Что касается Джикии... В матче за сборную против Кении мы увидели, что Георгий пока далек от оптимальной формы.

— Капитан на скамейке всегда бомба замедленного действия?

— Ну, Джикия недавно сказал журналистам, что со временем даст большое интервью, в котором ответит на все вопросы. Ждем. А бомба... По-моему, она уже рванула. Когда Соболев встал на защиту Джикии, в результате оба очутились на лавке.

— Так вы же сами обмолвились, что Соболев в плохой форме.

— Возможно, его отсутствие в старте связано еще и с этим. В любом случае обстановка в «Спартака» не самая спокойная.

— Что будет дальше?

— На мой взгляд, сейчас Абаскаль все делает правильно. Выбирает лучших, они и выходят на поле, причем показывают достойный футбол. С «Нижним» без Соболева «Спартак» в первом тайме играл просто шикарно! Так что здесь я полностью на стороне тренера. Нянчиться с тем же Соболевым он не собирается. Не понимаешь, что от тебя требуется, — твои проблемы. Сиди, учись. За былые заслуги никто в состав не попадет.

&laquo;Спартак&raquo; победил &laquo;Пари&nbsp;НН&raquo;. «Абаскаль все делает правильно. Без Соболева «Спартак» играл шикарно!» Радимов — о чемпионской гонке и судейских скандалах
Владислав Радимов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
4
11
Читайте также
Скоро Овечкин побьет рекорд Гретцки? До достижения — всего один гол
Хау: «У Тонали хорошие шансы сыграть с «Вулверхэмптоном»
Центробанк РФ повысил ключевую ставку до 15%
Пушилин рассказал о состоянии Царёва после покушения
«РИА Новости»: батальон добровольцев из бывших солдат ВСУ влился в состав ВС РФ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 12-й тур: «Локомотив» — «Динамо», «Зенит» — «Крылья Советов» и другие матчи
«Рубин» оштрафован на 70 тысяч рублей по итогам матча с ЦСКА
ЭСК признала, что арбитр Иванов ошибочно не удалил Фернандеса в матче «Локомотив» — «Динамо»
ЭСК признала ошибочным неудаление Рахмановича за удар Клаудиньо локтем в лицо
Мантуан рассказал о своем состоянии после травмы с «Крыльями»
«В Европе меняется отношение к России — вижу это по своим родителям». Бистрович — о ЦСКА, Игнашевиче и Калининграде
«Зенит» и «Крылья Советов» обменялись роликами по ситуации с Клаудиньо и Рахмановичем
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Галактионов: «Пиняев играет с перепадами, но мы не видим никаких проблем»

Ерохин: «Международные спарринги — очень хорошая практика для «Зенита»