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23 октября, 18:29

Галактионов: «Пиняев играет с перепадами, но мы не видим никаких проблем»

Алина Савинова
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался об игре нападающего команды Сергея Пиняева в текущем сезоне. Он не видит проблем в том, что футболист выступает с перепадами.

18-летний форвард провел 12 игр в РПЛ, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

«Мы уже говорили на эту тему. Пиняев хорошо проявил себя в игре за национальную сборную, переключил свою голову. Вернулся в «Локомотив» с новыми эмоциями. Мы понимали, что это пойдет ему на пользу. Что касается его игры за «Локомотив», то она с небольшими перепадами. Но это ожидаемо. Мы не видим никаких проблем. Сергей поэтапно втягивается. Все ждут, что он будет делать разницу, но взлеты и перепады в игре тоже допускаются. С «Динамо» он провел качественный матч, мы им довольны», — цитирует Галактионова Sport24.

На данный момент «Локомотив» занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 очков за 12 туров. 28 октября железнодорожники на выезде сыграют против «Ростова». Матч начнется в 16.30 по московскому времени.

Источник: https://sport24.ru/football/news-589449-galaktionov-pinyayev-igrayet-s-perepadami-no-eto-ozhidayemo-ne-vidim-nikakikh-problem
Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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