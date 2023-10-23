Радимов — о ничьей «Краснодара» с «Балтикой»: «Если собираешься бороться за золото, такие матчи нужно играть с позиции силы»

Экс-капитан «Зенита» Владислав Радимов в интервью «СЭ» высказал мнение о лидерстве «Краснодара».

— Почему «Краснодар» в тройке главных разочарований тура?

— Объясняю. Ты лидер чемпионата, оторвавшийся на семь очков. Приезжаешь в Калининград, забиваешь классный гол, ведешь 1:0. И дальше пропускаешь два мяча на ровном месте, хотя знаешь, что «Балтика» любит атаковать через фланги. Если ты действительно собираешься бороться за золотые медали, такие матчи нужно играть с позиции силы и забирать три очка.

— Ясно.

— И уж точно нельзя пропускать такие голы. Перед глазами пример «Факела», который в Оренбурге не боялся атаковать, за что в концовке и был вознагражден. То же самое должен делать «Краснодар», причем с первых минут. А он в предыдущем туре с «Ростовом» откатился назад — и к перерыву горел 0:2. Лишь когда петух в задницу клюнул, рванули атаку, забили три. Но ведь в каждом матче подобные подвиги невозможны.

— «Спартак» еще в чемпионской гонке?

— Разумеется. Он же всего на три очка отстает от «Зенита», а главное, обладает таким составом, с которым сам Бог велел бороться за золото. Много сильных футболистов и у «Краснодара». Но его чемпионские амбиции пройдут настоящую проверку 11 ноября. В Петербурге.