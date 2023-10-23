Первак заявил, что надо убрать Абаскаля из «Спартака»

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак оценил игру московской команды под руководством главного тренера Гильермо Абаскаля.

— Какой «Спартак» вам больше понравился в матче с «Пари НН»: без Соболева в первом тайме или с ним?

— Мне и так и так не понравился. Потому что я был на игре, видел. При чем здесь без Соболева или с Соболевым? Не могли взломать оборону много времени, плоховато выглядела команда. Наверное, они просто интенсивнее стали играть во втором тайме, — приводит «Спорт День за Днем» слова Первака.

— Какую схему вы бы выбрали в «Спартаке»?

— В «Спартаке» я бы убрал Абаскаля. Пока сложно говорить, потому что каждый раз четыре-пять игроков новых ставят, несыгранная команда. Можно долго разговаривать об этом.

«Спартак» набрал 20 очков и поднялся на 4-е место в турнирной таблице РПЛ. В 13-м туре чемпионата России красно-белые сыграют на выезде с «Факелом».