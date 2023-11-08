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Сегодня, 03:50

Рахимов: «Для меня было болезненно, что удача отвернулась от «Уфы»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов рассказал о работе в «Уфе».

«Это был хороший опыт, то решение я принял после разговора с руководством клуба, в том числе с Шамилем Газизовым. Мне очень хотелось помочь «Уфе», это было эмоциональное решение. Я считал, что я могу справиться со многими моментами, в такой ситуации я был не раз. У «Уфы» не было возможностей приобрести игроков, но желание у ребят было огромное. Приходя туда, я понимал, что нужно стараться сделать все возможное, хотя по ходу я видел, что клубу очень тяжело развиваться. Можно выполнить задачу сохранения прописки в РПЛ, но развития я не видел.

До упора мы терпели, я понимал, что многое по структуре и качеству игры изменилось. Дальше мы приняли решение, что мне надо уйти для того, чтобы появился определенный эмоциональный всплеск. Он и появился, команда осталась в РПЛ. Но уже тогда я сказал, что у меня есть опасения, что при таком развитии событий все может повториться в следующем сезоне. Для меня было болезненно, что удача отвернулась от «Уфы». Сегодня клуб находится во второй лиге», — сказал Рахимов в передаче «Футбол России» на телеканале «Россия-24».

Рахимов возглавлял «Уфу» с октября 2020 по апрель 2021 года. Под его руководством команда провела 16 матчей, одержав 4 победы и дважды сыграв вничью. После ухода Рахимова многие игроки «Уфы», в том числе Александр Беленов и Алексей Никитин, раскритиковали работу тренера.

Рашид Рахимов
ФК Рубин (Казань)
ФК Уфа
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