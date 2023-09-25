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25 сентября, 23:17

Рахимов прокомментировал победу «Рубина» над «Факелом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов подвел итоги матча против «Факела» (1:0) в 9-м туре РПЛ.

«Мы понимали, что это очень важная игра. Нам в психологическом плане нужно было одержать победу, добыть эти очки. Потому что по игре мы находимся не на своем месте. Мы достаточно много очков потеряли. Те очки, которые мы потеряли, нам все залетало.

Нам нужно было быстро приспособиться к этой игре. К сожалению, в первые 20-25 минут мы этого не сделали, мы достаточно медленно контролировали мяч», – сказал Рахимов на пресс-конференции

После победы над «Факелом» казанцы с 9 очками поднялись на 12-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре «Рубин» дома сыграет против «Краснодара». Игра пройдет в субботу, 30 сентября.

Источник: ФК «Рубин»
Рашид Рахимов
Футбол
ФК Рубин (Казань)
ФК Факел (Воронеж)
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