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Сегодня, 07:40

Рассказов: «Именно «Спартаку» не было особенного желания забить. Конкретно против красно-белых ничего не имею»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Николай Рассказов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Защитник «Крыльев Советов» Николай Рассказов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о принципиальности игры против «Спартака» в матче 10-го тура чемпионата России (4:0).

«Именно «Спартаку» не было особого желания забить. У меня есть просто стремление забивать. Я же не форвард, который по 50 мячей за сезон кладет. Для меня каждый гол — это, скажем так, событие. Главная задача на поле — сделать все, чтобы помочь команде. Будет ли это против «Зенита», «Спартака», «Оренбурга» или любой другой команды — без разницы. Мне многие писали после матча: «Вот, вы победили «Спартак»! Для тебя это, наверное, особенно важно». Но для меня важно просто выиграть. Конкретно против «Спартака» ничего не имею», — сказал Рассказов «СЭ».

Рассказов является воспитанником «Спартака». Он выступал за основную команду с июля 2018 года. В январе 2023 года 25-летний футболист подписал контракт с «Крыльями Советов» на 3,5 года.

Самарская команда занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 21 очком после 10 туров. Лидером является «Краснодар», набравший 24 очка в 10 играх.

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Николай Рассказов
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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