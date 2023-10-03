Распределение туров 50/50 и плей-офф: как клубы РПЛ хотят поменять формулу сезона

На прошлой неделе прошло два заседания, на которых обсуждалось изменение формата чемпионата России, сообщает «РБ Спорт».

На первом собрании присутствовали представители основного вещателя, а также члены инициативной группы и руководство РПЛ. На втором — представители клубов.

Обсуждались следующие возможные преобразования:

1. Сокращение групповой стадии Кубка России: сокращение групповой стадии пути РПЛ до 3-х туров.

2. Распределение туров 50/50 по календарным годам сезона: проведение 15-ти туров до зимнего перерыва и ровно 15-ти после. Также возможное появление статуса «Зимнего чемпиона» и проведение гала-мероприятия по итогам первого круга.

3. Суперкубок — зимой, который может проводится не в России.

4. Кубок РПЛ — как прототип плей-офф РПЛ.По итогам 30 туров — проведение нового кубкового турнира летом, по окончании чемпионата, с участием 8 лучших команд сезона (5 игровых слотов).

ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные по футболу от участия во всех международных соревнованиях в феврале 2022 года.