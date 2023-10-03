Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:38

Распределение туров 50/50 и плей-офф: как клубы РПЛ хотят поменять формулу сезона

Виктория Кравченко
Игроки «Зенита» и «Спартака».
Фото Александр Федоров., «СЭ»
Telegram Дзен

На прошлой неделе прошло два заседания, на которых обсуждалось изменение формата чемпионата России, сообщает «РБ Спорт».

На первом собрании присутствовали представители основного вещателя, а также члены инициативной группы и руководство РПЛ. На втором — представители клубов.

Обсуждались следующие возможные преобразования:

1. Сокращение групповой стадии Кубка России: сокращение групповой стадии пути РПЛ до 3-х туров.

2. Распределение туров 50/50 по календарным годам сезона: проведение 15-ти туров до зимнего перерыва и ровно 15-ти после. Также возможное появление статуса «Зимнего чемпиона» и проведение гала-мероприятия по итогам первого круга.

3. Суперкубок — зимой, который может проводится не в России.

4. Кубок РПЛ — как прототип плей-офф РПЛ.По итогам 30 туров — проведение нового кубкового турнира летом, по окончании чемпионата, с участием 8 лучших команд сезона (5 игровых слотов).

ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные по футболу от участия во всех международных соревнованиях в феврале 2022 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/kak-kluby-rpl-hotyat-pomenyat-formulu-sezona-insajdy-rb-sport/
РПЛ
7
Обсудить
Читайте также
«Аль-Иттихад» отказался играть матч азиатской Лиги чемпионов в Иране из-за бюста генерала Сулеймани
Одноразовые кроссовки для марафонцев привели в бешенство эко-активистов
Электромобиль «Атом» от «Камы» собрал 36 тыс. предзаказов в России
Словацкая оперная певица Патриция Янечкова скончалась на 26-м году жизни
В СМИ рассказали о неготовности США к реакции Юга на украинский конфликт
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рассказов: «Именно «Спартаку» не было особенного желания забить. Конкретно против красно-белых ничего не имею»