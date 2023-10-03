Рассказов — о победе над «Спартаком»: «Показали, что наша команда не только выполняет требования, но и действует агрессивно»

Защитник «Крыльев Советов» Николай Рассказов в интервью «СЭ» прокомментировал победу над «Спартаком» в матче 10-го тура чемпионата России (4:0).

«Самое главное, мы показали, что у нас команда, которая не только выполняет указания и требования тренера, но и действует агрессивно, — сказал Рассказов «СЭ». — Играли компактно, бегали, закрывали зоны — все старались. Было огромное желание. Не скажу, что это какой-то сверхнастрой конкретно на «Спартак». Но мы знали, что придет много зрителей, что нас ждет классный матч с отличной атмосферой. Хотя и не все получалось, потому что красно-белые — соперник высокого уровня. А наших болельщиков хочу поблагодарить — их поддержка очень помогла!».

Рассказов также объяснил, что требовал Игорь Осинькин от команды по ходу матча.

«Как нужно встречать спартаковцев, как перемещаться. Мы очень внимательно подошли к встрече тактически. Гости играли с постоянными смещениями Квинси Промеса. Также один из футболистов их атаки опускался во фланги или в опорную зону. На моем краю часто пытались создать численное преимущество в одного-двух человек. Пришлось непросто, но мы понимали, что делать. Когда открыли счет в начале, это здорово помогло. Насколько хорошо мы выполнили установку, лучше спросить у тренера, но, судя по счету, все хорошо. Если вспомнить, то «Спартак» создал совсем не много моментов у наших ворот», — добавил Рассказов.

«Крылья Советов» занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России с 21 очком после 10 туров. Лидером является «Краснодар», набравший 24 очка в 10 играх.