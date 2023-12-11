Галактионов вызван на заседание КДК за использование рации для связи с помощником во время дисквалификации

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке дня предстоящего заседания комитета по итогам матча 17-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом».

«Мы рассмотрим запись делегата в рапорте матча «Локомотив» — «Зенит», который обратил внимание на факт возможного общения дисквалифицированного главного тренера «Локомотива» Галактионова со страшим тренером Левиным по рации. Михаил Галактионов вызван на заседание», — сказал Григорьянц «СЭ».

Ранее председатель комитета отметил, что нынешняя дисквалификация Галактионова может быть продлена, в случае если его признают виновным: «В регламенте есть пункт, согласно которому санкция может быть увеличена».

30 ноября КДК РФС дисквалифицировал 39-летнего Галактионова на две игры на нецензурную критику судейства после матча с «Крыльями Советов» (3:3) в 16-м туре РПЛ. В 18-м туре железнодорожники примут «Урал».