КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

16 мая, 17:57

Рианчо не знает, смог бы Абаскаль выиграть титул РПЛ с «Зенитом»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо сравнил уровень тренерского мастерства наставника красно-белых Гильермо Абаскаля и рулевого «Зенита» Сергея Семака.

«Смог ли бы Абаскаль выиграть чемпионат с «Зенитом»? Я не знаю. Сильнее ли Семак Абаскаля? Не могу ответить на этот вопрос, поскольку я мало что могу сказать о работе Гильермо, а вот Сергей Семак уже несколько лет выигрывает титул с «Зенитом». Эти факты реальны, а остальное лишь гипотезы», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

«Зенит» под руководством Семака побеждает в РПЛ уже пятый сезон подряд. Абаскаль тренирует «Спартак» с лета прошлого года — на данный момент красно-белые расположились на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/raul-riancho-ne-znayu-smog-li-abaskal-vy-igrat-rpl-s-zenitom/
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Рауль Рианчо
3
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Королева недокрутов метит в конгресс США. Фигуристка Сара Хьюз стала политиком
Бабиков и Логинов отказались от централизованной подготовки
В Telegram-канале Блиновской появились сообщения от ее имени
Шойгу опроверг заявления Украины о якобы сбитых ее ПВО ракетах «Кинжал»
В офисе Зеленского заявили о нехватке оружия для контрнаступления ВСУ
Как Россия стала ключевым игроком в мировом сельском хозяйстве: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Николич о «Динамо»: «Я близок к тому, чтобы получить работу. Моя судьба решится в ближайшие 7-10 дней»

Николич: «Я ищу новый вызов и снова жажду успеха»