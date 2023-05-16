Рианчо не знает, смог бы Абаскаль выиграть титул РПЛ с «Зенитом»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо сравнил уровень тренерского мастерства наставника красно-белых Гильермо Абаскаля и рулевого «Зенита» Сергея Семака.

«Смог ли бы Абаскаль выиграть чемпионат с «Зенитом»? Я не знаю. Сильнее ли Семак Абаскаля? Не могу ответить на этот вопрос, поскольку я мало что могу сказать о работе Гильермо, а вот Сергей Семак уже несколько лет выигрывает титул с «Зенитом». Эти факты реальны, а остальное лишь гипотезы», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

«Зенит» под руководством Семака побеждает в РПЛ уже пятый сезон подряд. Абаскаль тренирует «Спартак» с лета прошлого года — на данный момент красно-белые расположились на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России.