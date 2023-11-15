Рианчо считает, что Березуцкому понравится в Испании

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о том, что экс-защитник ЦСКА Василий Березуцкий переехал жить в Испанию.

«Адаптироваться в Испании Василию будет очень легко. Это страна, в которой многие хотят жить. Здесь есть бесплатная медицина, бесплатная школа, бесплатный университет. Испания — это рай! Солнце, море и вкусная еда. Березуцкому здесь понравится!» — цитирует Рианчо «РБ Спорт».

Василий Березуцкий вместе со своим братом Алексеем почти всю профессиональную карьеру провели в ЦСКА.

После завершения игровой карьеры в 2018-м Василий работал тренером «Витесса», ЦСКА и «Краснодара».

Василий Березуцкий переехал жить в Испанию