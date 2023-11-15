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Сегодня, 22:25

Мостовой назвал тройку самых успешных тренеров первого круга РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о лучших тренерах первой половины сезона РПЛ.

«Если расставлять по местам, первое — Ивич, он с «Краснодаром» закончил первый круг на первом месте, мало кто на такое способен. Второе — однозначно за Ташуевым. Он не только выровнял ситуацию в «Факеле», но и в «Ахмате» неплохо себя проявлял. Третье отдал бы Осинькину за работу в «Крыльях Советов», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

«Краснодар» с 32 очком занимает первое место в РПЛ после окончания первого круга. «Крылья Советов» (25 очков) идут на четвертом месте, а «Факел» (19) занимает 11-ю строчку в турнирной таблице.

Источник: «РБ Спорт»
Александр Мостовой
Футбол
Владимир Ивич
Игорь Осинькин
Сергей Ташуев
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