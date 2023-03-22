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Рианчо считает, что «Рубин» эпохи Бердыева был более сильной командой, чем «Спартак» при Каррере

Алина Савинова
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо сравнил московскую команду при экс-главном тренере Массимо Каррере и «Рубин» при бывшем главном тренере Курбане Бердыеве.

«И у «Спартака», и у «Рубина» был свой момент триумфа — оба клуба становились чемпионами. По мне, «Рубин» эпохи Курбана Бердыева был более мощной и сильной командой, чем «Спартак» при Массимо Каррере. Казанцы были очень сбалансированной командой и в атаке, и в обороне», — цитирует Рианчо Legalbet.

Бердыев возглавлял «Рубин» с 2001 по 2013 и с 2017 по 2019 годы. Под его руководством казанский клуб дважды становился чемпионом России, дважды завоевывал Суперкубок и один раз — Кубок страны.

Каррера работал главным тренером в «Спартаке» с 2016 по 2018 год. Под руководством итальянского специалиста красно-белые становились чемпионами России и однажды брали Суперкубок страны.

Источник: https://legalbet.ru/news/riancho-rubin-epohi-berdieva-bil-bolee-moshnoj-i-silnoj/
Футбол
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
Курбан Бердыев
Массимо Каррера
Рауль Рианчо
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