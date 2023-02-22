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Сегодня, 13:53

Рианчо заявил, что «Зенит» считает одной из сильнейших команд в России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо отреагировал на слова португальского экс-защитника «Зенита» Фернанду Мейры о том, что клуб из Санкт-Петербурга стал самым популярным в России.

«Нужно уважать мнение каждого, Фернанду Мейры в том числе. В истории российского футбола есть команды, написавшие славные эпопеи. Конечно, у петербуржцев будет свое время, как и у «Спартака», «Динамо», ЦСКА, «Локомотива» и «Рубина». Хотя «Зенит» уже доминирует в российском футболе последние годы и считается одной из сильнейших команд», — приводит слова Рианчо Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне «Зенит» после 17 туров в чемпионате России лидирует в турнирной таблице с 42 очками, опережая идущий вторым «Спартак» на шесть баллов. В 18-м туре команда Сергея Семака встретится с «Нижним Новгородом». Игра состоится 4 марта в 16.30 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/riancho-zenit-dominiruet-v-rossiiskom-futbole-poslednie-gody-i-schitaetsya-odnoi-iz-silneishikh-komand-229874/
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Рауль Рианчо
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