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Сегодня, 18:15

Родригао признался, что в апреле станет отцом

Гоша Чернов
Корреспондент
Родригао.
Фото ФК «Зенит»
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Защитник «Зенита» Родригао в интервью «СЭ» рассказал о том, как провел отпуск.

— Родригао, как провел в отпуск? Не устал ли отдыхать?

— Все каникулы я провел в Бразилии вместе с женой. Мы немного поездили по стране — заезжали к моим близким, к родным моей супруги, наслаждались жаркой погодой. Параллельно я выполнял физиопроцедуры, которые мне были прописаны. Пауза действительно получилась долгой, и, честно говоря, в какой-то момент я понял, что соскучился по моим друзьям в «Зените», захотелось быстрее вернуться к работе. Рад, что каникулы были длинными, но вернуться обратно тоже очень приятно — сейчас получаю большое удовольствие от тренировочного процесса.

— В декабре проходил матч между твоими друзьями и друзьями Фабрисио из «Фламенго». Что это была за игра?

— Это была благотворительная игра. Она проходила в городе Ибирите — родном и для моей жены, и для Фабрисио. Мы с ним организовали товарищескую встречу с целью помочь нуждающимся. Причем мы собирали не деньги, а продукты, еду для семей, которым она необходима. Я очень доволен, потому что нам удалось собрать довольно много еды и помочь большому числу людей.

— В августе ты сказал, что скоро станешь папой. Кого вы ждете с женой — мальчика, девочку? Как назовете?

— Во время отпуска мы как раз устроили гендер-пати — это праздник, во время которого раскрывается пол будущего ребенка. И мы с женой узнали, что у нас будет девочка. Имя тоже уже выбрали — Лума. Она должна родиться в апреле, и мы с нетерпением ждем этот день.

Родригао (второй справа) разнимается дерущихся. «Независимо от произошедшего «Спартак» остается сильным соперником». Родригао — о драке, Бразилии и гражданстве РФ

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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Айнтрахт Ф

Ф1(-1.5)

22%

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ТБ 3.5

18%

1.86

обе забьют - да

16%

1.56
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