Родригао признался, что в апреле станет отцом

Защитник «Зенита» Родригао в интервью «СЭ» рассказал о том, как провел отпуск.

— Родригао, как провел в отпуск? Не устал ли отдыхать?

— Все каникулы я провел в Бразилии вместе с женой. Мы немного поездили по стране — заезжали к моим близким, к родным моей супруги, наслаждались жаркой погодой. Параллельно я выполнял физиопроцедуры, которые мне были прописаны. Пауза действительно получилась долгой, и, честно говоря, в какой-то момент я понял, что соскучился по моим друзьям в «Зените», захотелось быстрее вернуться к работе. Рад, что каникулы были длинными, но вернуться обратно тоже очень приятно — сейчас получаю большое удовольствие от тренировочного процесса.

— В декабре проходил матч между твоими друзьями и друзьями Фабрисио из «Фламенго». Что это была за игра?

— Это была благотворительная игра. Она проходила в городе Ибирите — родном и для моей жены, и для Фабрисио. Мы с ним организовали товарищескую встречу с целью помочь нуждающимся. Причем мы собирали не деньги, а продукты, еду для семей, которым она необходима. Я очень доволен, потому что нам удалось собрать довольно много еды и помочь большому числу людей.

— В августе ты сказал, что скоро станешь папой. Кого вы ждете с женой — мальчика, девочку? Как назовете?

— Во время отпуска мы как раз устроили гендер-пати — это праздник, во время которого раскрывается пол будущего ребенка. И мы с женой узнали, что у нас будет девочка. Имя тоже уже выбрали — Лума. Она должна родиться в апреле, и мы с нетерпением ждем этот день.