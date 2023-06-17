Бабаев: «Мы очень рады, что подписали с Мойзесом долгосрочный контракт»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал выкуп защитника Мойзеса у «Интернасьонала» и продление контракта с Кириллом Набабкиным.

«Мы очень рады, что подписали с Мойзесом долгосрочный контракт. Он действительно не просто прекрасно проявил себя, но и успел завоевать сердца болельщиков — это дорогого стоит. Разумеется, мы активировали опцию выкупа согласно контракту в предписанный срок, здесь все было в наших руках. При этом чуть более позднее официальное объявление связано с тем, что мы обсуждали дополнительные нюансы по сделке и в конечном счете нам удалось полностью учесть клубные интересы и внести важные детали. Хочется поблагодарить как сторону Мойзеса, так и коллег из «Интернасьонала».

Ну и, конечно, мы не менее рады от продолжения сотрудничества с Кириллом Анатольевичем. Легенда номер 14 с нами!» — приводит слова Бабаева «Чемпионат».

Контракт с 28-летним бразильцем рассчитан до 2026 года с возможностью продления еще на один сезон, соглашение Набабкина — до конца сезона-2023/24.