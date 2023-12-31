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Сегодня, 15:45

Бабаев — о публичности Акинфеева: «Иногда он сам себе не принадлежит»

Игорь Акинфеев и Роман Бабаев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в интервью для документального сериала «СЭ» «Акинфеев. 20-й сезон» высказался о неочевидной стороне популярности голкипера армейцев.

«Иногда человек сам себе не принадлежит. То есть он не может со своей семьей спокойно погулять в парке или сходить в ресторан. И Игорь, где бы он ни был, если поступает какая-то там просьба, он все бросает, и он откликается на любые такие просьбы. Это помимо благотворительной деятельности, которой он регулярно занимается. Это еще такие постоянные запросы, а они через меня проходят сотнями. То есть все хотят сфотографироваться с Игорем, пообщаться с Игорем, а иногда чтобы даже Игорь приехал куда-то. И ты понимаешь, насколько это на самом деле сложно психологически, эмоционально тяжело», — сказал Бабаев.

«Кому-то может показаться: «Да, звезда, хорошо зарабатывает. Ему трудно, что ли?» Да, поверьте, это очень трудно. То есть ты действительно сам себе не принадлежишь. Сколько в своей жизни Акинфеев раздал автографов, сделал селфи, ответил на звонки, эсэмэски и так далее... Ну насчет Книги рекордов Гиннесса я не уверен. Хотя по России, думаю, вполне может быть».

В уходящем году на «СЭ» и YouTube-канале «Вышли!» был опубликован документальный сериал, посвященный жизни и карьере одного из лучших футболистов в истории России, — «Акинфеев. 20-й сезон».

Игорь Акинфеев
ФК ЦСКА (Москва)
Роман Бабаев
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