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Сегодня, 18:52

Павлюченко: «Буду рад, если Мостовой возглавит команду РПЛ»

Павлюченко отреагировал на новость о том, что Мостовой подал документы в тренерскую академию РФС
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Роман Павлюченко отреагировал на новость о том, что Александр Мостовой подал документы в тренерскую академию Российского футбольного союза (РФС).

«Да, в Медиалиге Мостовой мой тренер. В Fight Nigts играет много молодых ребят, а Александр тот человек, на которого смотрят. Его помнят, знают, он делится опытом и подсказывает во время игры и до. Он авторитет для молодых и для меня в том числе. Есть ли у Мостового перспективы в тренерском поприще? Конечно, он же играл на самом высоком уровне. Тренером может стать любой, лицензию получить не проблема, но тяжело сказать, как в будущем сложится тренерская карьера у Саши. У него большой опыт, он в футболе всю жизнь. Буду рад, если он возглавит команду РПЛ, только удачи ему желаю. Как Мостовой управляет командой в МФЛ? Надо понимать, что Медиалига — не профессиональный футбол, это шоу, где играют блогеры, у нас много бойцов. Поэтому это чуть другой футбол и относиться к этому с профессиональной точки зрения неправильно. В клубах РПЛ другой подход. там надо другие слова до игры произносить и установку иную давать. Это две разные вещи, их сравнивать не надо», — приводит слова Павлюченко Metaratings.ru.

Во втором сезоне Медийной футбольной лиги команда Fight Nights под руководством Мостового заняла последнее место в своей группе, выиграв два из восьми матчей.

Источник: https://metaratings.ru/news/pavlyuchenko-budu-rad-esli-mostovoi-vozglavit-komandu-rpl-250520/
Александр Мостовой
Роман Павлюченко
Футбол
РПЛ
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