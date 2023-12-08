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Сегодня, 21:34

Романцев рассказал, за что однажды выгнал журналиста с базы «Спартака»

Алина Савинова
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Российский тренер Олег Романцев вспомнил, как однажды выгнал журналиста с базы «Спартака» в Тарасовке.

«Звонит как-то один журналист и просит разрешения побывать на базе «Спартака». Я ответил, что не против, но при одном условии: в тихий час никого беспокоить. Это закон. В это время все ребята расходились по комнатам, и каждый с пользой проводил время: кто-то читал, кто-то спал. Он мне ответил: «Да-да, все понимаю, никаких проблем. Если требуется, то подожду». Прихожу после обеда и спрашиваю: «Никто его не видел?» Оказалось, в номере у Ильи Цымбаларя зависает! Я постучался, зашел и с порога: «Пошел вон, чтобы ноги твоей здесь больше не было!» После этого перестал пускать его в Тарасовку», — цитирует Романцева RT.

Романцев большую часть своей тренерской карьеры посвятил «Спартаку». Вместе с московской командой он выиграл восемь чемпионатов России и один чемпионат СССР.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1242973-romancev-zhurnalist-vygnal-spartak
Олег Романцев
ФК Спартак (Москва)
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