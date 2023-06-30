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Романцев: «Дзюба и Соболев могли бы составить интересную связку в атаке «Спартака»

Александр Львов
Обозреватель
Артем Дзюба и Александр Соболев.
Фото РФС
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Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» не исключил, что форвард «Локомотива» Артем Дзюба мог бы принести красно-белым пользу, если бы вернулся в команду.

— Вы оказались на сто процентов правы, сказав, что команда, рискнувшая пригласить Дзюбу, не прогадает. А как считаете, Олег Иванович, смог бы Артем быть полезным «Спартаку»? Или его не примут фанаты?

— Сложный вопрос. Главное — хотят ли этого сам Дзюба и «Спартак»? А то, что он не растерял боевых качеств, Артем подтвердил в «Локомотиве», который во главе с ним выдал ударную концовку сезона. Думаю, возвращение Артема могло бы придать атаке «Спартака» гибкость и большую маневренность. А в паре с Соболевым у них могла бы получиться интересная связка. Ясно, что приход Дзюбы приняли бы не все фанаты. И здесь все расставить по местам может только его игра. Если болельщики увидят, что его появление делает команду сильнее, то проблема отпадет сама собой. Как это было с Владимиром Быстровым после его возвращения в «Зенит» из «Спартака», — сказал Романцев «СЭ».

34-летний форвард в зимнее трансферное окно подписал контракт с «Локомотивом». Он провел за железнодорожников 13 матчей, забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач.

Даниил Хлусевич и&nbsp;Кейта Бальде. «Не согласен с теми, кто предрекает «Зениту» очередное чемпионство — верю в свой «Спартак». Интервью Романцева

Александр Соболев
Артем Дзюба
Олег Романцев
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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