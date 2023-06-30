Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 08:30

Романцев высказался о будущем Промеса после тюремного приговора в Нидерландах

Александр Львов
Обозреватель
Квинси Промес.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

Экс-тренер «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» ответил на вопрос о будущем форварда красно-белых Квинси Промеса, которого в Нидерландах приговорили к 18 месяцам тюремного заключения.

— Суд Нидерландов приговорил Промеса к 18 месяцам тюрьмы. И сразу же пошли разговоры: должен ли он играть за «Спартак»? Интересно, какое решение в такой ситуации принял бы тренер Романцев?

— Думаю, что тренер Романцев не вправе решать судьбу Промеса, поскольку не знаком с законодательством Нидерландов. Это дело суда. Тем более что сейчас его адвокаты подали апелляцию, — сказал Романцев «СЭ».

Даниил Хлусевич и&nbsp;Кейта Бальде. «Не согласен с теми, кто предрекает «Зениту» очередное чемпионство — верю в свой «Спартак». Интервью Романцева

31-летний голландец вернулся в «Спартак» в 2021 году. До этого он уже выступал за московский клуб с 2014 по 2018 годы.

В сезоне-2022/23 Промес провел 37 матчей во всех турнирах, забил 25 мячей и отдал 10 результативных передач.

Квинси Промес
Олег Романцев
Футбол
ФК Спартак (Москва)
2
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Американская гимнастка Симона Байлз вернется на соревнования после двухлетнего перерыва
Владимир Аитов: регбист, врач, узник немецких концлагерей. История русского спортсмена
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о судьбе Суровикина
На юге Москвы с рельсов сошел грузовой состав
Ханс-Петер Мозер назначен генеральным директором завода «Москвич»
Чего достигла Россия в области продбезопасности: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Романцев: «Дзюба и Соболев могли бы составить интересную связку в атаке «Спартака»