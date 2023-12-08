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Сегодня, 20:24

Романцев заявил, что нынешнее поколение тренеров ушло далеко вперед

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев ответил на вопрос, насколько приятно видеть во главе футбольных команд своих воспитанников.

«Николай Старостин говорил: «В «Спартаке» дураки не играют». Думаю, что смысл понятен. Футбольными знаниями никто из ребят обделен не был, а со временем у некоторых появились и другие важные качества. Впрочем, нынешнее поколение тренеров ушло далеко вперед: у них в головах значительно больше информации. Любой специалист через час после окончания матча получает развернутый отчет по каждому футболисту, может пересмотреть саму игру с разных камер, изучить тепловые карты. Возможности для анализа поистине колоссальные», — цитирует Романцева RT.

Большую часть своей тренерской карьеры Романцев посвятил «Спартаку». Вместе с московской командой он выиграл восемь чемпионатов России и один чемпионат СССР.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1242974-romancev-pokolenie-trenerov
Олег Романцев
Футбол
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