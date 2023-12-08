ЭСК РФС: Кукуляк верно не удалил Беришу в матче со «Спартаком»: «Члены комиссии не считают действия игрока агрессивными»

ЭСК РФС: Кукуляк верно не удалил Беришу в матче со «Спартаком»

Экспертно-судейская комиссия РФС оценила эпизод с поведением полузащитника «Ахмата» Бернарда Бериши в матче со «Спартаком» (2:1) в 17-м туре РПЛ.

ЭСК назвала верным решение арбитра встречи Евгения Кукуляка, который показал 32-летнему косовару желтую карточку за прыжок в сторону главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля после гола грозненцев. В ответ испанский тренер толкнул игрока и получил красную карточку.

«Члены комиссии не считают действия игрока «Ахмата» агрессивными, так как его прыжок нельзя расценивать как попытку использования чрезмерной силы или жестокости в отношении главного тренера команды «Спартак» Гильермо Абаскаля», — сказано на официальном сайте РФС.

7 декабря КДК РФС дисквалифицировал Абаскаля на 3 матча (один из которых условно) за агрессивное поведение.