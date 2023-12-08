Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:27

ЭСК РФС: Кукуляк верно не удалил Беришу в матче со «Спартаком»: «Члены комиссии не считают действия игрока агрессивными»

ЭСК РФС: Кукуляк верно не удалил Беришу в матче со «Спартаком»
Игнат Заздравин
Корреспондент
Бернард Бериша.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Экспертно-судейская комиссия РФС оценила эпизод с поведением полузащитника «Ахмата» Бернарда Бериши в матче со «Спартаком» (2:1) в 17-м туре РПЛ.

ЭСК назвала верным решение арбитра встречи Евгения Кукуляка, который показал 32-летнему косовару желтую карточку за прыжок в сторону главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля после гола грозненцев. В ответ испанский тренер толкнул игрока и получил красную карточку.

«Члены комиссии не считают действия игрока «Ахмата» агрессивными, так как его прыжок нельзя расценивать как попытку использования чрезмерной силы или жестокости в отношении главного тренера команды «Спартак» Гильермо Абаскаля», — сказано на официальном сайте РФС.

7 декабря КДК РФС дисквалифицировал Абаскаля на 3 матча (один из которых условно) за агрессивное поведение.

Источник: РФС
Бернард Бериша
Футбол
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
85
52
Читайте также
Олимпиада в Париже станет испытанием для российских спортсменов. Им надо дать право выбора
МОК допустил российских спортсменов к Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе
На участке Арбатско-Покровской линии метро в Москве остановили движение
МВД РФ объявило в розыск журналистку Гессен
Соседка назвала возможный мотив открывшей в брянской школе стрельбу девочки
В ФРГ назвали несостоятельным план Писториуса по сдерживанию РФ
Популярное видео
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Материалы сюжета: РПЛ, 18-й тур: «Краснодар» — ЦСКА, «Спартак» — «Крылья Советов» и другие матчи
Дзюба поздравил журналистов с наступающим Новым годом
«Локо» заморозил «Урал». Победный мяч забил игрок с говорящей фамилией
Смородская не считает, что «Локомотив» будет бороться за чемпионство
Тикнизян — после победы над «Уралом»: «Все замерзли, идем греться»
У голкипера «Локомотива» Лантратова случилась стычка с одноклубником Фассоном в концовке матча с «Уралом»
Гол Морозова принес «Локомотиву» победу над «Уралом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Романцев заявил, что нынешнее поколение тренеров ушло далеко вперед

Биджиев считает, что «Краснодар» победит ЦСКА