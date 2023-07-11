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Сегодня, 18:51

Роша признался, что его семья влюбилась в Москву

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник московского ЦСКА Виллиан Роша рассказал о своей жизни в Москве.

«Без сомнений это очень красивый и спокойный город. В конце прошлого года я привез сюда свою семью, и все буквально влюбились в него. Родственники признались, что хотят возвращаться сюда снова и снова. Мы с супругой тоже влюбились в Москву. Тут очень комфортно жить. Водку точно пока не пробовал. Могу позволить себе немного пива, но и то исключительно в отпуске. Борщ тоже не ел. Я все-таки склоняюсь к более традиционной для Бразилии кухне: рис, цыпленок и так далее. Хотя такие рестораны в столице пока не нашел», — приводит слова Роши RT.

Бразильский футболист выступает за ЦСКА с 2022 года. В минувшем сезоне 28-летний защитник провел 22 матча за армейцев в РПЛ, отметился 3 голами и 1 результативной передачей.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1173120-rosha-semya-moskva
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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