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Гаджиев: «Кокорин — весельчак! Надеюсь, он читал книжки»

Мария Гусева
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Российский тренер Гаджи Гаджиев отреагировал на слова нападающего «Ариса» Александра Кокорина, который заявил, что каждый нормальный мужчина должен отсидеть в тюрьме.

«Кокорин — весельчак, ха-ха! Надеюсь, он читал книжки. Мой ответ будет народной поговоркой: «От сумы и от тюрьмы не зарекайся», — цитирует Sport24 Гаджиева.

Кокорин провел в тюрьме 11 месяцев за участие в избиении двух человек в Москве осенью 2018 года. Футболист принадлежит «Фиорентине», однако сейчас выступает на правах аренды за «Арис».

В нынешнем сезоне 31-летний форвард забил 6 голов и сделал 2 голевые передачи в 14 матчах чемпионата Кипра.

Источник: Sport24

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Бетис
Барселона

П2

29%

1.70

ТБ 2.5

24%

1.83

обе забьют - да

16%

1.81
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
Монпелье
ПСЖ

П2

32%

1.34

ТБ 3.5

21%

2.17

Ф2(-1.5)

18%

1.85
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Интер 1
Аталанта 0
Матч завершен

ТБ 2.5

26%

1.74

обе забьют - да

23%

1.66

П1

19%

2.07
Александр Кокорин
Футбол
Гаджи Гаджиев
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