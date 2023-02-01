Гаджиев: «Кокорин — весельчак! Надеюсь, он читал книжки»

Российский тренер Гаджи Гаджиев отреагировал на слова нападающего «Ариса» Александра Кокорина, который заявил, что каждый нормальный мужчина должен отсидеть в тюрьме.

«Кокорин — весельчак, ха-ха! Надеюсь, он читал книжки. Мой ответ будет народной поговоркой: «От сумы и от тюрьмы не зарекайся», — цитирует Sport24 Гаджиева.

Кокорин провел в тюрьме 11 месяцев за участие в избиении двух человек в Москве осенью 2018 года. Футболист принадлежит «Фиорентине», однако сейчас выступает на правах аренды за «Арис».

В нынешнем сезоне 31-летний форвард забил 6 голов и сделал 2 голевые передачи в 14 матчах чемпионата Кипра.