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Российский тренер Гаджи Гаджиев отреагировал на слова нападающего «Ариса» Александра Кокорина, который заявил, что каждый нормальный мужчина должен отсидеть в тюрьме.
«Кокорин — весельчак, ха-ха! Надеюсь, он читал книжки. Мой ответ будет народной поговоркой: «От сумы и от тюрьмы не зарекайся», — цитирует Sport24 Гаджиева.
Кокорин провел в тюрьме 11 месяцев за участие в избиении двух человек в Москве осенью 2018 года. Футболист принадлежит «Фиорентине», однако сейчас выступает на правах аренды за «Арис».
В нынешнем сезоне 31-летний форвард забил 6 голов и сделал 2 голевые передачи в 14 матчах чемпионата Кипра.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования