Кержаков: «Предложений возглавить какой-либо клуб пока не поступало»

Российский тренер Александр Кержаков сообщил, что ему пока не поступали предложения от клубов.

«Были ли у меня недавно предложения возглавить какой-либо клуб? Нет, предложений пока не поступало», — цитирует «РБ Спорт» Кержакова.

40-летний специалист в прошлом сезоне возглавлял «Нижний Новгород». Под его руководством команда финишировала на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ сезона-2021/22.

Ранее Кержаков также работал старшим тренером юношеской сборной России (2018-2020) и был наставником «Томи» (2020-2021).