Кержаков: «Предложений возглавить какой-либо клуб пока не поступало»

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Российский тренер Александр Кержаков сообщил, что ему пока не поступали предложения от клубов.
«Были ли у меня недавно предложения возглавить какой-либо клуб? Нет, предложений пока не поступало», — цитирует «РБ Спорт» Кержакова.
40-летний специалист в прошлом сезоне возглавлял «Нижний Новгород». Под его руководством команда финишировала на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ сезона-2021/22.
Ранее Кержаков также работал старшим тренером юношеской сборной России (2018-2020) и был наставником «Томи» (2020-2021).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования