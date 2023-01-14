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Сегодня, 16:26

Валерий Баринов считает, что полузащитнику «Локомотива» Баринову нужно переходить в «Бешикташ»

Алина Савинова
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Народный артист России и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал интерес «Бешикташа» к полузащитнику железнодорожников Дмитрию Баринову.

«Диме надо играть, а тут непонятно, какой будет «Локомотив». У Баринова возраст самый игровой. Если есть вариант, надо переходить. Сейчас ситуация вокруг настолько сложная, что других предложений может и не быть. Мы живем совершенно в другом мире, поэтому Диме надо играть.

Потеря для команды? В этой команде уже все потеряно. Мы не знаем, какими они вернутся после сборов. Я не вижу игроков в команде, которые способные заменить Баринова после ухода», – цитирует Валерия Баринова Metaratings.ru.

Сегодня, 14 января, стало известно о том, что турецкий «Бешикташ» отправил запрос о трансфере 26-летнего Баринова. По информации «СЭ», московский клуб не хочет отпускать футболиста в «Бешикташ» в зимнее трансферное окно.

 

Источник: https://metaratings.ru/news/valerii-barinov-o-poluzashitnike-loko-barinove-esli-est-variant-to-nado-perekhodit-v-beshiktash-219811/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Матч завершен

П2

35%

1.93

24%

1.93

обе забьют - да

22%

1.65
Дмитрий Баринов
Футбол
ФК Бешикташ
ФК Локомотив (Москва)
Валерий Баринов
0
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