Валерий Баринов считает, что полузащитнику «Локомотива» Баринову нужно переходить в «Бешикташ»

Сегодня, 16:26
Народный артист России и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал интерес «Бешикташа» к полузащитнику железнодорожников Дмитрию Баринову.
«Диме надо играть, а тут непонятно, какой будет «Локомотив». У Баринова возраст самый игровой. Если есть вариант, надо переходить. Сейчас ситуация вокруг настолько сложная, что других предложений может и не быть. Мы живем совершенно в другом мире, поэтому Диме надо играть.
Потеря для команды? В этой команде уже все потеряно. Мы не знаем, какими они вернутся после сборов. Я не вижу игроков в команде, которые способные заменить Баринова после ухода», – цитирует Валерия Баринова Metaratings.ru.
Сегодня, 14 января, стало известно о том, что турецкий «Бешикташ» отправил запрос о трансфере 26-летнего Баринова. По информации «СЭ», московский клуб не хочет отпускать футболиста в «Бешикташ» в зимнее трансферное окно.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования