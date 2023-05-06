Сегодня, 17:30
В субботу, 6 мая, состоится матч 26-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Ростов» на своем поле примет «Факел». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.
В первом круге команды сыграли вничью со счетом 1:1. В рамках РПЛ команды встречались семь раз: дважды победил «Ростов», один раз — «Факел», все остальные игры завершались вничью.
Турнирная таблица чемпионата России — здесь.
Календарь матчей РПЛ сезона-2022/23 — по этой ссылке.
Следить за матчем «Ростов» — «Факел» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале matchtv.ru.