«Рубин» — «Локомотив»: судья удалил Ашурматова. Но тот не фолил

На 76-й минуте матча 25-го тура РПЛ «Рубин» — «Локомотив» судья Евгений Кукуляк удалил Рустамжона Ашурматова с показом красной карточки.

Рефери, видимо, решил, что защитник казанской команды нарушил правила и лишил Тимура Сулейманова явной возможности забить гол.

Если признать, что Ашурматов сфолил, решение арбитра можно было бы поддержать, учитывая направление движения нападающего, возможность завладеть мячом и убежать один на один с вратарем. Но фолил ли он? Посмотрев повтор с одного из ракурсов (со спины) игроков можно заключить, что он не коснулся соперника. В чем же тогда нарушение правил с его стороны?

Из-за чего вообще упал Сулейманов? Что увидели на экранах своих мониторов видеоассистенты Андрей Фисенко и Сергей Цыганок, которые подтвердили решение Кукуляка?