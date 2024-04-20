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Судейство

Сегодня, 16:14

«Рубин» — «Локомотив»: судья удалил Ашурматова. Но тот не фолил

Александр Бобров
Шеф-редактор
Эпизод с удалением защитника «Рубина» Ашурматова за фол против форварда «Локомотива» Тимура Сулейманова.
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На 76-й минуте матча 25-го тура РПЛ «Рубин» «Локомотив» судья Евгений Кукуляк удалил Рустамжона Ашурматова с показом красной карточки.

Рефери, видимо, решил, что защитник казанской команды нарушил правила и лишил Тимура Сулейманова явной возможности забить гол.

Если признать, что Ашурматов сфолил, решение арбитра можно было бы поддержать, учитывая направление движения нападающего, возможность завладеть мячом и убежать один на один с вратарем. Но фолил ли он? Посмотрев повтор с одного из ракурсов (со спины) игроков можно заключить, что он не коснулся соперника. В чем же тогда нарушение правил с его стороны?

Из-за чего вообще упал Сулейманов? Что увидели на экранах своих мониторов видеоассистенты Андрей Фисенко и Сергей Цыганок, которые подтвердили решение Кукуляка?

Россия. Премьер-лига. 25-й тур
20 апр, 14:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
1:1
Локомотив
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Рубин (Казань)
24
35
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