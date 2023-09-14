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Сегодня, 16:57

«Рубин» может подписать защитника молодежной сборной Сербии Дрезгича

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Центральный защитник сборной Сербии U-21 Урош Дрезгич в ближайшее время подпишет трехлетний контракт с «Рубином», сообщает Sport24.

20-летний защитник выступает за «Чукарички» с 2019 года. Всего за клуб он провел 67 матчей и забил 3 мяча.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,2 миллиона евро.

Источник: https://sport24.ru/football/news-577911-rubin-blizok-k-podpisaniyu-zashchitnika-molodezhnoy-sbornoy-serbii
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Чукарички
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 - : -
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 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
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Спартак – Сочи
 - : -
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Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
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