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Сегодня, 11:30

Нигматуллин: «Съесть, как Водонаева, мошонку горного козла? Для меня это просто немыслимо!»

Александр Кружков
Обозреватель
Юрий Голышак
Обозреватель
Руслан Нигматуллин.
Фото из личного архива
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Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал об участии в шоу «Звезды в Африке».

— Мария Погребняк, бывшая жена Павла, поучаствовав в шоу «Звезды в Африке», сообщила миру: «Я научилась засыпать при свете, под любой шум. Еще теперь не боюсь насекомых, уже все равно, кто по мне ползает». Что нового открыли в себе вы?

— Я тоже стал терпимее к жучкам-паучкам. Их в Африке столько! Причем огромные! Если первые дни смахивал каждого таракашку, который по мне ползал, то потом на них уже не реагировал. Но вообще-то больше смущало другое. Я же почему долго не соглашался на участие?

— Почему?

— Из-за еды. Я довольно привередливый. К примеру, устрицы и осьминоги вызывают стойкое отвращение. Как и куриные сердечки, желудки, говяжья требуха. А уж съесть, как Алена Водонаева, мошонку горного козла в глазури — просто немыслимо!

— Господи.

— Объяснял организаторам: «Я не смогу запихнуть в рот червяка или таракана. Сразу вывернет». В ответ: «Да не бойтесь, попробуйте, проект очень интересный...» Позже созвонился с Малафеевым, победителем первого сезона. Слава был краток: «Езжай и ни о чем не думай».

Руслан Нигматуллин. Руслан Нигматуллин: «Не стыжусь, что был чушпаном»

— Привел хоть один аргумент?

— Это уникальный экспириенс. Будет что вспомнить... С третьей попытки уговорили. К счастью, за 12 дней только раз сожрал какую-то гадость.

— Таракана?

— Гусеницу. Вяленую. На вид омерзительная, но по вкусу напоминает корюшку. А вот другие «деликатесы», типа крысиных хвостиков и коктейля из личинок, прошли мимо меня.

Руслан Нигматуллин
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