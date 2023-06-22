Рыбус: «Абаскаль говорил, что не будет на меня рассчитывать, потому что пришел Тавареш»

Польский защитник Мацей Рыбус рассказал о беседе с главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем на тему своего игрового времени в команде.

«Да, разговаривали с тренером после сборов в Дубае, когда только прилетели в Москву. Он говорил, что не будет на меня рассчитывать, что я, возможно, даже не буду попадать в заявку, что в команду пришел Тавареш, поэтому будут ставить его», — цитирует Рыбуса «РБ Спорт».

По словам футболиста, он надеялся, что ситуация может измениться после травмы Томаша Тавареша.

«Честно, подумал, что может что-то измениться. Но этот вопрос уже нужно задавать главному тренеру: кого он хочет видеть в составе. Честно говоря, я надеялся. Но теперь у меня будет новый вызов. Хочу вернуться на поле и играть постоянно», — добавил защитник.

Рыбус выступал за «Спартак» с лета прошлого года. В минувшем сезоне он провел 12 матчей в составе красно-белых, отметился 1 голом и 1 результативной передачей. 21 июня «Спартак» расторг контракт с польским защитником по соглашению сторон.