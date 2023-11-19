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Сегодня, 12:32

Рыков считает, что «Динамо» может подняться выше третьего места в РПЛ

Алина Савинова
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Бывший футболист «Динамо» Владимир Рыков высказался о прогрессе молодых игроков в московской команде.

«На данный момент команда выполняет свою задачу. В составе постоянно появляются молодые ребята. Это радует и это важно. Думаю, «Динамо» реально может подняться выше третьего места, хотя туда стремятся все команды, все хотят завоевывать медали. Личка угадывает. Он видит, как парни тренируются, их отношение к работе. Он им доверяет. Личке надо сказать спасибо, что он хорошо относится к молодым игрокам», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Рыкова.

После 15 туров «Динамо» с 25 очками идет на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. 25 ноября бело-голубые встретятся с ЦСКА. Матч начнется в 17.30 по московскому времени.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005460301_ryikov_dinamo_mojet_podnyatsya_vyishe_tretego_mesta_v_chempionate
Владимир Рыков
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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